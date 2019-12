Kulusevski-Inter, il centrocampista smorza l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri

KULUSEVSKI-INTER : Arrivano importanti dichiarazioni del centrocampista del Parma, di proprietà dell’Atalanta, alla vigilia del delicato match contro il Bologna. L’obiettivo di mercato di Juventus ed Inter dimostra gradimento per entrambi i club, pur smorzando le voci che lo vorrebbero in partenza a Gennaio.

Kulusevski-Inter, parole chiare del giocatore: “Non lascio Parma a Gennaio”

Queste le dichiarazioni del giovane svedese ai microfoni di La Repubblica: “Non cambio squadra a gennaio perché ho bisogno di crescere qui, poi vedremo. Mi piacciono l’Italia e la Premier League inglese, ma alla fine decide l’Atalanta. Non penso molto al futuro altrimenti perdo la concentrazione, mi alleno male e gioco male. Anche se un giorno arriverò lassù”.

Sul gradimento di Conte: “Ho affrontato Juve e Inter, sono le migliori. Scudetto all’Inter? Presto per dirlo, ma perché no. Però io adesso rimango qui. Vivo da solo ma i miei genitori vengono almeno una volta al mese, a Parma ho tanti amici, sono felice, tutti credono in me, è un posto tranquillo e come saprete non si mangia mica male. D’Aversa è un grande allenatore. Con Gasperini dovevo capire se posso fare la differenza anche in Serie A, non solo in Primavera: io veramente mi sentivo già pronto, e a Parma ho avuto la conferma di esserlo“.