Inter-Pogba, affare possibile: la richiesta dello United è altissima

Inter-Pogba, un affare possibile. Non è una boutade l’indiscrezione secondo cui l’ex Juventus Paul Pogba potrebbe approdare in nerazzurro al termine di questa stagione. Esisterebbero veramente contatti tra Inter e Manchester United per il nazionale transalpino. La discussione, peraltro, riguarderebbe anche un gioiello dell’Inter, Lautaro Martinez, di cui Marotta non intende però privarsi.

Inter-Pogba, affare da almeno 80 milioni di euro

La valutazione del centravanti sudamericano, secondo l’Inter, è peraltro superiore a quella del francese che, già lo scorso anno, era stato ad un passo dal dire addio alla Premier League. Potrebbero rivelarsi decisivi anche i rapporti tra Pogba e il suo ex compagno di squadra Lukaku, approdato in nerazzurro nella scorsa estate. Ottimi anche i rapporti tra i due club, protagonisti del doppio affare Lukaku-Sanchez.

Pogba costa non meno di 80 milioni di euro, una cifra che però, l’Inter, potrebbe anche decidere di investire per un nuovo grande colpo mediatico, con contestuale schiaffo alla Juventus.