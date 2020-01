Inter-Radu, Damiani chiarissimo: “Non resta al Genoa”

INTER-RADU : Il procuratore sportivo Oscar Damiani, ospite di Radio Anch’io Lo Sport ha parlato del futuro del suo assistito, Ionut Radu, estremo difensore classe ’97 di proprietà dell’Inter, in prestito al Genoa. Damiani è stato chiarissimo, il ragazzo non accetterà ilruolo di secondo di Perin.

Inter-Radu, Damiani spinge il portiere in nerazzurro

“Nicola è stato chiaro, ha detto che non ci sarà dualismo, Perin parte titolare. Radu è stato il miglior giocatore del Genoa. Non può certo rimanere a fare il secondo a Perin, con tutto il rispetto per Perin che è bravissimo. Valuteremo in tre, con Inter e Genoa. Radu ha il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno. Vedremo se ci saranno altre alternative, magari il ritorno all’Inter. E’ un problema, dobbiamo trovare una soluzione”.