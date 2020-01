INTER – Leonardo Spinazzola arrivato a Milano per le visite mediche. I nerazzurri piazzano il primo colpo della sessione invernale, assicurandosi l’esterno ex Juventus richiesto da mister Conte. Il nazionale finisce all’interno di un intelligente scambio con la Roma, che porta Matteo Politano (attaccante esterno ex Sassuolo) nella capitale. Valutazione dei giocatori identica (intorno ai 25 milioni di euro secondo Sky).

Inter, l’arrivo del giocatore a Milano (foto Sky)