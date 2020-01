Mercato Inter, imminente la nuova cessione: 22 milioni in arrivo

MERCATO INTER – Grosse novità in uscita per i nerazzurri, in procinto di chiudere una nuova cessione. A dire addio al club milanese sarà l’austriaco Valentino Lazaro, arrivato nello scorso Luglio per la cifra di 22,50 milioni di euro e già ai saluti, complice un avvio di stagione condito da grandi difficoltà di adattamento.

L’esterno ex Hertha Berlino, nella sua breve (sino ad oggi) esperienza in nerazzurro, non è riuscito a mettersi in mostra nel 3-5-2 di Antonio Conte, finendo ben presto al margine della rosa.

Mercato Inter, Valentino Lazaro è ad un passo dal Newcastle

Poche le presenze in campo, e mai convincenti al punto da scalzare Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio nelle gerarchie del tecnico ex Chelsea. Come un fulmine a ciel sereno l’offerta del Newcastle, club disposto a spendere la stessa cifra investita dall’Inter solo qualche mese fa.

Prestito oneroso di 2 milioni di euro, diritto di riscatto a 20 e minusvalenza evitata. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca al trasferimento di Lazaro in Inghilterra.