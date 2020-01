Mercato Inter: Vecino lascia spazio ad Eriksen. Il piano di Marotta

MERCATO INTER – Matias Vecino la chiave per sbloccare la trattativa Eriksen. Il centrocampista uruguayano è finito ai margini del progetto e sembra destinato a dire addio già in questa sessione invernale. L’ex Fiorentina è colui che, nei piani della società nerazzurra, è destinato a fare spazio al trequartista del Tottenham.

Una trattativa, quella per l’ex Ajax, che potrà concretizzarsi solo negli ultimi giorni di mercato visto e considerato che Marotta intende abbassare le richieste del club inglese, forte del Si del giocatore. Il rischio di perdere il danese a parametro zero, per gli Spurs, è dietro l’angolo. L’Inter lo sa bene, e attende il momento giusto per affondare il colpo.

Mercato Inter, Vecino dice addio: Eriksen si avvicina, ora dopo ora

Vecino, dicevamo, ha oramai definitivamente rotto con il club milanese. L’ex viola ha molti estimatori (anche in Spagna) e l’Inter conta di monetizzare immediatamente la sua cessione. Nel caso in cui arrivassero “soldi freschi”, l’incasso potrebbe quindi essere rigirato immediatamente su Eriksen per anticipare il colpo (destinato a farsi in ogni caso a Giugno), già a Gennaio.