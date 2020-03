Inter e Juventus si danno battaglia sul mercato italiano: i nomi

Inter e Juventus non si limitano alla battaglia sul campo. Anche sul mercato è sfida totale tra i due club, che condividono diversi obiettivi in vista della sessione estiva. Firenze è il terreno di scontro principale, con due azzurri nel mirino di Paratici e Marotta. Castrovilli e Chiesa, infatti, infiammano il calciomercato portando i due nuovamente allo scontro.

Inter e Juventus, scintille per Tonali, Chiesa e Castrovilli

Si legge su Tuttosport: “Non mancheranno le scintille. Come in campo domani sera. Perché anche senza pubblico il fascino del Derby d’Italia rimane impagabile. Nel rettangolo verde come in sede di trattative”.

Tra i nomi caldi anche quello di Tonali, talentuoso regista del Brescia il cui cartellino costa già 40 milioni di euro