Lautaro Martinez, fulmine a ciel sereno: “Andra vià dall’Inter”

LAUTARO MARTINEZ – Pasqua caldissima in casa Inter, con le dichiarazioni di Sergio Zarate, ex calciatore e fratello di Rolando Zarate (uno dei componenti dell’entourage del numero 10 nerazzurro). Parlando ai microfoni di Fox Sports Messico, l’argentino si è detto sicuro di conoscere il futuro del proprio connazionale.

Le dichiarazioni di Zarate su Lautaro Martinez

“Lautaro adesso gioca nell’Inter ma credetemi, sicuramente andrà a giocare in Spagna. Lui al Barcellona? C’è una grande possibilità che questo possa accadere. È un grande giocatore, che non ha limiti. Alla fine deciderà il giocatore, ma il fatto che ci sia Lionel Messi può far sì che lui desideri di andare a giocare al fianco del più grande di tutti. Zanetti ha detto che l’Inter vuole tenerlo? L’Inter può volere tutto ciò che vuole, ma chi comanda, come sempre, è il mercato. E i giganti d’Europa, quando vogliono un giocatore, fanno di tutto per ottenerlo”. (CONTINUA A PAG. 2)