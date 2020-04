Inter, Giroud è ad un passo : verso un biennale con opzione

INTER – Olivier Giroud sempre più vicino. Il club nerazzurro ha scelto la strategia per arrivare all’avanti francese, nei piani di Marotta vice-Lukaku per la prossima stagione. Al francese un contratto biennale da circa 6 milioni di euro, con opzione per un terzo anno.

Inter, il piano per Giroud

Si legge sul sito della rosea: “Si dovrebbe scendere ampiamente sotto i 6,5 che sono il top della squadra di Conte (Lukaku e Eriksen, che hanno anche importanti bonus): Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale, con opzione per il terzo anno. Opzione che sarebbe in mano al club, o potrebbe scattare in automatico in base a risultati personali (presenze, gol) non scontati”.

fonte: Gazzetta dello Sport