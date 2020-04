Asse Barcellona-Inter, due nomi nuovi stuzzicano Marotta

Sull’asse Barcellona-Inter tiene ancora banco il caso Lautaro Martinez. L’argentino avrebbe già detto si al Barça, mentre permane il secco No della società nerazzurra, che non intende perdere il numero 10 se non dietro pagamento dell’intera clausola rescissoria (111 milioni di euro).

I blaugrana insistono e provano ad inserire nell’affare alcune contropartite tecniche, utili ad abbassare il cash. A tal proposito, nelle ultime ore sono stati fatti due nomi nuovi, che sembrano non dispiacere in casa Inter.

Barcellona-Inter, Alena e Cucurella possibili contropartite?

Il sogno di Marotta rimane il brasiliano Arthur, ritenuto però incedibile dalla dirigenza catalana. Il Barca mette però sul piatto il cartellino di Carlos Alena, talentuoso centrocampista spagnolo classe 1998, in patria paragonato alle icone Xavi ed Iniesta.

Altro nome gradito è quello di Marc Cucurella, under 21 spagnolo esploso durante il prestito al Getafe. Nato come esterno sinistro basso, riposizionato a centrocampo ha mostrato doti uniche, al punto da finire nel mirino di importanti club europei.