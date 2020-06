Coppa Italia, Inter in 3 indisponibili: è emergenza in difesa

Coppa Italia, Inter in emergenza. I nerazzurri si trovano a fare i conti con diversi infortuni che costringeranno Conte ad inventare una difesa tutta nuova in vista della sfida con il Napoli. Diversi acciacchi tengono ancora ai box 3 pilastri del reparto arretrato: Godin è quello che ne avrà per più tempo, del tutto escluso un suo impiego contro i partenopei.

Coppa Italia, Inter in emergenza: difesa da inventare

Non presentano invece lesioni De Vrij e Bastoni, che però non sono al meglio. Improbabile vederli in campo nel match di Coppia Italia, possibile invece che i due tornino a disposizione di Conte nella settimana a venire. Il tecnico nerazzurro pensa quindi ad una difesa sperimentale, con D’Ambrosio sul centrodestra, Ranocchia al centro e Skriniar sul centrosinistra.