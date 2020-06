Cavani all’Inter? Un compagno di squadra allontana il Matador da Milano

Cavani, più Spagna che Italia. A confermarlo un suo compagno di squadra, lo spagnolo Ander Herrera. Il nazionale spagnolo, interrogato sul futuro del centravanti uruguayano ha dichiarato di conoscere la preferenza del Matador. Non l’Inter, molto più probabile un approdo in Spagna per l’ex attaccante del Napoli.

Cavani all’Inter? Le parole di Ander Herrera

Queste le parole del centrocampista del Paris Saint Germain: “Cavani? Io so che vuole giocare in Spagna, è un campionato e un paese che adora. Mi faceva molte domande, ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho avuto l’opportunità di parlare con lui. Ora non conosco la situazione”.