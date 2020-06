Vagiannidis e il retroscena sul suo trasferimento all’Inter

Parla Vagiannidis, neo terzino destro dell’Inter, ai microfoni di sempreinter.com. Il ragazzo ha svelato alcuni retroscena sul suo trasferimento in nerazzurro. Una volta saputo dell’interessamento del club milanese, il laterale ha chiuso ad ogni altra possibilità, declinando tutte le altre offerte.

Vagiannidis-Inter, il retroscena

“L’interesse del Monaco è stato molto serio. Ma ad un certo punto ero vicinissimo al Manchester City. Avevamo avviato delle trattative, devo essere sincero. Anche il Lask mi aveva richiesto e mi aveva mostrato tutta la voglia di avermi in squadra. In generale, c’erano diverse squadre. Ma è tutto svanito quando è comparsa l’Inter in modo serio. Per me, gli altri club sono come scomparsi. Non c’era più competizione, volevo solo l’Inter. Anche dopo aver iniziato la trattativa con l’Inter, ho ricevuto proposte da almeno una decina di club. Ma come ho detto non c’era più discussione, non c’era nient’altro nella mia mente che non fosse l’Inter”.