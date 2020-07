Inter, 3 addii per arrivare al sogno Pogba

Inter, tre addii potrebbero finanziare l’acquisto di Paul Pogba. Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic non sarebbero più ritenuti ‘intoccabili’ dalla società di Suning. Probabile però che solo uno dei difensori prima menzionati possa partire per finanziare il mercato.

Inter, tre cessioni per finanziare il possibile acquisto di Paul Pogba

Secondo il Corriere della Sera, l’Inter starebbe valutando la possibilità di cedere qualche pezzo pregiato. Skriniar ad esempio piace e non poco al Real Madrid mentre De Vrij è seguito in Premier League. Probabile però che Antonio Conte possa avallare la cessione dello slovacco in quanto poco a suo agio con la difesa a tre. Altro possibile partente è Marcelo Brozovic, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni. Ipotizzando quindi la cessione di uno fra Skriniar e De Vrij e quella di Brozovic, l’Inter potrebbe ricavare un tesoretto utile per arrivare al sogno Pogba.