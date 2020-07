Inter, il sogno di Conte è Kanté, potrebbe lasciare il Chelsea

Inter, il sogno di Antonio Conte è un campione del mondo: piace infatti N’Golo Kanté,

centrocampista classe 1991. Il francese potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione, la società inglese infatti potrebbe proseguire la strategia adottata negli ultimi anni, investire su giovani di talento sacrificando alcuni pezzi pregiati sul mercato.

Inter, Conte vorrebbe investire su Kanté del Chelsea

Secondo ‘Tuttosport’, il Chelsea in estate potrebbe cedere il centrocampista classe 1991 N’Golo

Kanté. La società inglese avrebbe già fissato il prezzo, circa 70 milioni di euro. Somma inavvicinabile per l’Inter in questo momento, considerando la crisi economica che sta riguardando anche il mondo del calcio. Non è escluso però che i nerazzurri decidano di finanziare il suo acquisto con le partenze di alcuni esuberi. Le possibili cessioni definitive di Nainggolan, Perisic, Dalbert e Joao Mario potrebbero generare un tesoretto importante da investire sul mercato.