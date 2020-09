Skriniar-Tottenham, nuova offensiva degli inglesi che alzano l’offerta

Skriniar sarebbe il nome in cima alla lista del Tottenham di Jose Mourinho per rinforzare la difesa. L’ex Sampdoria ha trovato qualche difficoltà di adattamento nella difesa a tre utilizzata da Antonio Conte e i nerazzurri non lo considererebbero più incedibile.

Lo slovacco è rimasto in panchina per 90’ minuti nel match di ieri contro la Fiorentina, ma come riferito sia da Piero Ausilio nel pre-partita che da Antonio Conte nel post, Milan Skriniar sarebbe rimasto fuori solo per scelta tecnica e sarebbe un giocatore al centro del progetto.

Skriniar-Tottenham, la nuova offerta all’Inter degli Spurs

Gli Spurs hanno già avuto un primo incontro con la dirigenza nerazzurra alcuni giorni fa e avrebbero fatto una prima proposta. Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, il club londinese avrebbe messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

I nerazzurri valuterebbero il difensore circa 60 milioni di euro e sarebbero disposti a farlo partire solo di fronte ad un’offerta importante. Al momento ci sarebbe ancora una notevole distanza tra le parti, ma l’affare potrebbe sbloccarsi entro la fine di questa finestra di mercato.