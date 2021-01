Inter Xhaka, nessun interesse concreto. Il vero obiettivo è Paredes?

Inter Xhaka, nessun interesse concreto. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Inter Dipendenza non risultano confermate le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni che vorrebbero lo svizzero vicino al club milanese.

Inter, non è Xhaka l’erede di Eriksen. Marotta vira su Paredes?

Nonostante la partenza di Eriksen sia ormai da ritenersi scontata, per come confermato dallo stesso AD dell’Inter Giuseppe Marotta, non sarebbe Xhaka il nome scelto da mister Conte per guidare il centrocampo nerazzurro. Lo svizzero sembra destinato a non cambiare campionato e a proseguire la sua esperienza all’Arsenal, nonostante il rapporto con il manager Arteta non sia idilliaco.

A questo punto la possibilità che i nerazzurri virino su Paredes, quale contropartita per il danese ex Ajax e Tottenham, è altissima. L’alternativa? De Paul dell’Udinese.