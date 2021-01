Scudetto 2020-2021, votano gli allenatori: è l’Inter la grande favorita

Scudetto 2020-2021, l’Inter è la grande favorita. Stando al voto di 16 allenatori di Serie A, che hanno risposto ad un sondaggio promosso da ItalPress, sono i nerazzurri i favoriti nella corsa al titolo.

11 tecnici su 16 hanno infatti espresso la propria preferenza per il club guidato da mister Antonio Conte.

1 voto per la Juventus (Italiano) e uno per il Milan (Stroppa).

3 allenatori, Mihajlovic, Ranieri e Prandelli non hanno votato.

Scudetto 2020-2021, tutti i voti: vince l’Inter

Gasperini: Inter

Inzaghi: Inter

Di Francesco: Inter

Stroppa: Milan

Inzaghi F: Inter

Pioli: Inter

Gattuso: Inter

Liverani: Inter

De Zerbi: Inter

Italiano: Juventus

Giampaolo: Inter

Gotti: Inter

Juric: Inter

Mihajlovic-Ranieri-Prandelli: Nessuna risposta