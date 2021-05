Juventus Inter, stampa straniera durissima: “Una rapina, devono fare la Champions”

Click one of the streamers to view their stream!

JUVENTUS INTER – Gli episodi di ieri sera fanno discutere non solo l’Italia, ma l’intero mondo del calcio. Arrivano attacchi durissimi alla terna arbitrale, al Var e alla Juventus da tutte le latitudini, con autorevolissimi giornalisti che sparano a zero, usando termini come rapina, o “.. la Juve deve andare in Champions”. Tra i più critici Richard Mendez, giornalista di ESPN con enorme seguito su twitter.

Juventus Inter, il tweet di Richard Mendez

“Il rigore scandaloso per la Juventus contro l’Inter fa parte di quelle rapine calcistiche per una squadra che deve andare in Champions League. Le cose devono essere guadagnate. A proposito, la Juventus è un altro dei ‘salvatori del calcio’ nella Superlega europea”.

In Italia molto duro anche Enrico Varriale che ha twittato: “Quello che combina Calvarese getta un’ombra inquietante sulla Serie A”.