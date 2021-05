Juventus Inter, Paparesta: “Rigore Inter giusto. Calvarese condizionato dal Var”

Click one of the streamers to view their stream!

L’ex arbitro Gianluca Paparesta condanna la gestione arbitrale e la scelta di far arbitrare il match a Calvarese. Queste le sue dichiarazioni: “Juventus-Inter è sempre una gara difficile per la rivalità che c’è. Calvarese, dopo il primo rigore concesso alla Juve, è andato un po’ in difficoltà ed è stato condizionato dalle scorrette segnalazioni del Var.“

Juventus Inter, Paparesta si scaglia contro la gestione arbitrale

Paparesta ha proseguito: “Il rigore dato all’Inter è giusto, ormai non esiste più il criterio della volontarietà. Il designatore degli arbitri però si prenderà la responsabilità di aver affidato Juve-Inter a Calvarese. La gara necessitava di un arbitro sicuro ed esperto. La gestione arbitrale degli ultimi anni non è stata tra le migliori. La A e la B si sono riuniti in un’unica commissione e questo è stato un errore”.