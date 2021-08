Lukaku Inter, Inzaghi gli ha chiesto altri compiti: il nuovo ruolo

LUKAKU INTER – Il centravanti belga ha giocato la seconda frazione di gara dell’amichevole vinta contro il Crotone. Da subito si è vista la differenza di posizione che gli è stata espressamente richiesta da Inzaghi rispetto all’ex tecnico Antonio Conte.

Come è stato analizzato dal Corriere dello Sport, l’ex attaccante del Chelsea ricoprirà un ruolo più centrale ed userà il fisico per appoggiare la palla ai centrocampisti. Questi ultimi avranno poi il compito di calciare da fuori.

Inter: Inzaghi ha già plasmato Lukaku

“Il gigante belga è stato più vicino all’area come vuole Inzaghi, ma si è rivelato più assist-man che goleador, ancora zavorrato da una stagione intensa e bisognoso di riprendere a macinare allenamenti. Segnali positivi ce ne sono, eccome, per Simone Inzaghi, singolari e plurali. Bene anche la conduzione del gioco in palleggio, cercando sempre il compagno vicino, senza buttare via il pallone. Calhanoglu, però, batte tutti le altre positività. Ha impiegato poco – ha concluso Roberto Perrone – per prendersi l’Inter”.

Lukaku ed Inzaghi hanno già confermato di aver un obiettivo molto ambizioso in comune. Durante i messaggi whatsapp, il tecnico gli ha confermato di volerlo portare a raggiungere l’ottenimento della Scarpa d’Oro.