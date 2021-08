Vidal Inter, senti Isla: “Il suo sogno è giocare nel Flamengo”

VIDAL INTER – Mauricio Isla ha parlato del sogno del centrocampista nerazzurro. L’ex terzino della Juventus ha svelato, tramite un’intervista concessa a Fla Tv, che il desiderio del suo connazionale è quello di giocare nel Flamengo.

Il classe 1987 sarebbe in uscita dalla Pinetina perché lo stipendio che percepisce è ritenuto troppo oneroso dai dirigenti meneghini, che vogliono seguire la nuova politica sulla riduzione degli ingaggi promossa da Zhang,

Inter: le parole di Isla su Vidal

“Arturo ha attraversato un periodo difficile – ha spiegato Isla -, si è operato al ginocchio e non ha giocato al 100% in Coppa America. Quando mi è arrivata l’offerta, lui mi ha detto: “Vai al Flamengo!”. Adesso si sta allenando con l’Inter, ma il suo sogno è tornare (in Sudamerica, ndr) e giocare nel Flamengo. Nel ritiro in hotel in Coppa America abbiamo visto insieme la partita del Flamengo”:

L’Inter cederebbe a prezzo di saldo il centrocampista che, per trovare una nuova sistemazione, dovrebbe rinunciare a parte dell’ingaggio.