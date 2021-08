(GDS) Lukaku al Chelsea? Una cessione che non si può spiegare

LUKAKU CHELSEA – Vi proponiamo l’analisi, durissima, della Gazzetta dello Sport sulla questione Lukaku. Per la Gazzetta si tratta di un’operazione che non si può spiegare ai tifosi, che vedono l’Inter dello scudetto smantellarsi sotto i propri occhi.

Lukaku l’idolo, la pietra su cui Conte ha fondato la Chiesa dello scudetto

“Certo che è dura resistere a un’offerta da oltre cento milioni. Soprattutto se di quei cento e passa milioni hai un bisogno disperato per far quadrare conti che non tornano più. Lungi da noi un commento nazional-populista: niente favole, nel pallone di oggi la componente tecnico-tattica e quella finanziaria sono sempre più connesse, quasi inscindibili, e se l’Inter non incassa questo botto di soldi dovrà trovare una soluzione alternativa altrettanto shock. Ma un minimo di comprensione concediamolo al vecchio e sempre legittimo aforisma secondo cui “la passione non calcola mai il prezzo”. Insomma, spiegatelo ai tifosi che è il momento di perdere (anche) Lukaku, l’idolo, il simbolo, la pietra sulla quale Conte ha fondato la sua chiesa dello scudetto”.