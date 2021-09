Il vero inizio

Quando Marco (JsVeron on twitter) mi propose di affiancarlo come autore nel nuovo progetto “InterTwitter” di Salvatore Impusino, risposi con immediato entusiasmo e convinzione: Si!

Un si deciso, perché quando percepisci che esistono affinità e idee comuni il resto, arriva naturalmente.

Le settimane successive sono state intense e stimolanti, in un crescendo di reciproca conoscenza, dove le idee diverse non erano motivo di divisione ma invito all’analisi ed alla crescita.

Il buon risultato di quella prima esperienza ci offrì la spinta per un nuovo progetto e così nacque “La Confraternita”, l’analisi a caldo dei post partita della nostra Inter.

Salvatore era volto noto, mentre io e Marco iniziammo ad essere presenti live – non solo come autori – unitamente a tanti altri amici dell’InterTwitter.

Ed ecco che la VoceNerazzurra inizia a prendere forma, con la Rassegna stampa giornaliera, gli approfondimenti sul mercato del futuro, gli Speciali Tango&Cash con Tommaso Labate, Gianni Riotta e Maurizio Pistocchi ed altri contributi di tanti redattori.

Nel frattempo aumentava l’interesse e con esso, i followers al canale Twitch.

Una crescita progressiva che non poteva che stimolarci a dare ancora di più, con un entusiasmo accelerato dalla cavalcata nerazzurra che ci portò ad una live-fiume con i festeggiamenti di tutto il mondo interista!

Che gioia, che bellezza e quanto amore incondizionato!

Ebbri di gioia, era necessaria una pausa non solo per riposarsi ma per dedicarsi al “vero inizio” della VoceNerazzurra.

Idee, progetti, nuovi format, il coinvolgimento di tanti amici incontrati nel precedente percorso, investimenti sull’infrastruttura per garantire qualità di trasmissione.

Salvatore la vera anima – anche tecnica – e Marco al generale coordinamento, insostituibili compagni nella nuova costruzione.

Un percorso non senza ostacoli, non senza confronti ma sempre franco e non strumentale.

Ecco, il vero segreto della VoceNerazzurra: la lealtà.

Sabato scorso, abbiamo presentato il frutto di questo impegno, la volontà di poter offrire a tutti voi che ci seguite con tanto affetto e costanza, un prodotto al massimo delle nostre attuali possibilità:

La conferma della Rassegna Stampa, 7 nuovi programmi, nuovi speaker e fino a 6 ore di live al giorno.

A nome della VoceNerazzurra, di Marco e Salvatore, consentitemi di ringraziare tutti voi amici ⚫🔵, che avete concorso a tutto questo…perché alla fine, la VoceNerazzurra è una vera community di tifosi, noi

come voi, dove l’interazione è la base costitutiva.

E allora, restate con noi e siate pronti a questo vero inizio della VoceNerazzurra…il 12 settembre con InterMatch in occasione di Sampdoria-Inter.

Seguiteci e fateci seguire, sul nostro profilo twitter ufficiale @nerazzurrala per essere sempre aggiornati sulla programmazione, sui nostri canali twitch e youtube e su internews1908.it

Con la VoceNerazzurra, per sempre forza Inter!

Nico Spinelli