Inter al fondo PIF per un miliardo di euro? Le parole di Vanni

Inter al fondo PIF? Niente di vero, stando a quanto raccolto dal giornalista di La Repubblica, esperto in materia finanziaria, Franco Vanni. Le voci che impazzano da stamattina, dopo l’esclusiva del quotidiano Libero, non starebbero trovando alcuna conferma.

Inter al fondo PIF? Il tweet di Franco Vanni

“Inter al fondo PIF? Visto che sto ricevendo più messaggi che al mio compleanno, ve lo scrivo qui: non ho conferme sull’offerta di Pif per l’Inter. Solo smentite Si va da “non c’è niente” a “saranno voci messe in giro per aiutare l’affare Newcastle”. Ovviamente questo non significa che non sia vero.

fonte: profilo Twitter Franco Vanni