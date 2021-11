Inter, Palmeri lancia il monito: “Rischio di staccarsi dalla vetta”

Inter, Palmeri scettico circa le possibilità dei nerazzurri di superare “indenni” i prossimi turni di campionato. In arrivo match durissimi, con rischio – secondo Palmeri – di allontanarsi dal primo posto in classifica. A seguire le parole del noto giornalista nell’editoriale di oggi per Tuttomercatoweb.

Inter, il monito di Palmeri

“Rischia invece di staccarsi dalla testa l’Inter… Al di là degli impegni Champions, ormai tutti capitali vista la situazione di classifica, la difficoltà maggiore è che in 5 giornate di campionato incontrerà ben 3 delle altre 6 sorelle, con inizio terribile con Lazio in trasferta e Juventus a distanza di 8 giorni, ma con in mezzo la partita europea”.