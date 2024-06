Inter, attaccante cercasi: rispunta Dybala?

Ritorno di fiamma per Dybala? In casa nerazzurra è un momento di riflessione per quanto riguarda il mercato. I nerazzurri, infatti, dopo essersi assicurati gli arrivi di Piotr Zielinski e di Medhi Taremi a parametro zero, stanno valutando attentamente i profili migliori per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. I ruoli da coprire sono quelli di un portiere, un esterno se partisse Dumfries, un difensore ed un attaccante. E proprio in quest’ultimo caso, chissà che non possa ritornare in auge un vecchio pallino come Paulo Dybala.

Dybala-Inter, ritorno di fiamma? Chissà! La Joya mai via dai pensieri e ci sono dei fattori che possono spingere l’affare

Come detto, il profilo di Dybala, è uno di quelli che è sempre piaciuto alla dirigenza interista. Già due anni fa c’era stata la possibilità di portarlo a Milano, ma poi scelte diverse hanno fatto propendere per il prestito di Lukaku dal Chelsea. Dybala si è accasato alla Roma e le strade, di conseguenza, non si sono mai incrociate. Ma che possa essere questa l’estate buona? Ovviamente, ad oggi, non c’è nulla, ma attenzione alle possibilità del mercato. Dybala è rimasto deluso dalla mancata convocazione per la Coppa America e vorrebbe una squadra capace di lottare per traguardi importanti. Non solo, ma tra i fattori che potrebbero spingere l’affare, c’è anche il costo del cartellino, vista la clausola da 12 milioni di euro. Marotta ha sempre avuto una predilezione per la Joya, che ci possa essere veramente qualcosa in questa sessione di mercat0?

Dall’aspetto fisico alla “scottatura” di due estati fa: non solo pro

Ovviamente, il profilo dell’argentino, andrebbe analizzato approfonditamente. Soprattutto per capire perchè, da un certo punto in poi della propria carriera, il giocatore ha sempre avuto troppi problemi fisici che lo hanno limitato. Anche nella passata stagione, con la Roma, Dybala non è riuscito pienamente a lasciare il segno quanto a presenze in campo. Per questo, servirebbero delle riflessioni. Oltre a questo, anche la questione stipendio non è secondaria.

La richiesta dell’argentino

In attesa di capire cosa ne sarà di Arnautovic, Dybala chiederebbe un ingaggio di circa 5 milioni netti. E la politica di Oaktree potrebbe non permettere un esborso simile per un giocatore di quasi 31 anni. Ulteriormente, l’argentino è rimasto particolarmente scottato nell’essere stato sedotto e abbandonato due estati fa. Proprio per questo, potrebbe essere necessaria un’opera di convincimento particolarmente importante.