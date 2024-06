Marotta deciso: sarà Ital-Inter. Tutti i giocatori sul taccuino

Marotta vara l’Ital-Inter. Da quando la gestione della società nerazzurra, quantomeno dal lato sportivo, è passata sotto le direttive di Beppe Marotta, il club nerazzurro ha avuto una svolta soprattutto in termini di risultati. E uno dei diktat dell’attuale presidente interista è stato sempre quello di avere uno zoccolo duro di italiani all’interno della rosa. Perchè con essi è più facile capire l’importanza di un club come l’Inter ed è più semplice far capire ai giocatori stranieri l’importanza di certe partite. Ecco perchè, la dirigenza nerazzurra, ha alcuni nomi sotto osservazione per la prossima stagione che potrebbero rimpolpare il gruppo italiano.

Marotta pensa alla riconferma di Audero

Dunque, a partire dalla porta, ci potrebbe essere il primo innesto italiano per l’Inter. E sarebbe un giocatore già presente in rosa nella scorsa stagione. Emil Audero, infatti, potrebbe rivestire la maglia nerazzurra, ma solo a due condizioni. La prima, che l’Inter non riesca ad arrivare ad alcuni profili primari come lo sono Bento, Josep Martinez ed Okoye. La seconda, che la Sampdoria, società proprietaria del cartellino di Audero, possa fare uno sconto rispetto al diritto di riscatto fissato la scorsa estate. I buoni rapporti con l’agente del ragazzo, Tullio Tinti, poi, potrebbero ulteriormente semplificare le cose e riproporre questo cavallo di ritorno.

In difesa virata su un canterano: Pirola può sognare alla Dimarco

La dirigenza di viale della Liberazione, riflette non solo sui giocatori utili a rinforzare la rosa, ma anche su come avere giocatori utili per le liste. Ed uno dei nomi nei radar di Marotta e Ausilio è quello di Lorenzo Pirola, giocatore in forza alla Salernitana. Il classe 2002, non ha sfigurato nella sua esperienza a Salerno. E la sua cessione, avvenne più per esigenze di bilancio che per mancanza di fiducia nelle qualità del ragazzo. Pertanto, occhio alla sua situazione, specie perchè potrebbe anche liberarsi ad un prezzo contenuto, dal momento che i campani sono retrocessi in Serie B in questa stagione.

Cercasi quarta o quinta punta: uno il sogno, ma attenzione a tre canterani di ritorno

Se il centrocampo è il reparto oramai al completo con l’arrivo di Zielinski – e, a proposito di italiani, occhio alla situazione Fabbian in vista della prossima stagione -, l’attacco va puntellato. Si è detto di Gudmunsson, è vero. Ma gli occhi della dirigenza non si sono mai scollati da un vecchio pallino come Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, vorrebbe trovare un progetto in cui essere più centrale e non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra. Ma il costo quasi proibitivo, ovviamente, potrebbe far sfumare il sogno. Quindi, attenzione a tre possibili ritorni, specie se Arnautovic non dovesse partire. Il primo è quello di Andrea Pinamonti, che dopo Scamacca è l’italiano ad aver segnato di più nella scorsa stagione. Riflettori ben accesi anche su Federico Bonazzoli, che dopo tanto girovagare, tornerebbe nella squadra che lo ha cresciuto. Infine, Sebastiano Esposito. Dopo vari prestiti, con l’ultimo positivo alla Sampdoria, tornerà in nerazzurro e lì si capirà se lo farà per restarci oppure per una cessione.