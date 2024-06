Marotta pensa già al futuro: è caccia ai parametri zero 2025

Giuseppe Marotta, neo presidente dell’Inter, sta lavorando duramente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una rosa che dovrà essere rimpolpata di giocatori capaci di non far sentire la mancanza dei titolarissimi. Soprattutto visto che la stagione sarà molto lunga e ci sarà il prossimo Mondiale per Club che vedrà sfidare squadre impegnative. Intanto, la programmazione non è solo per il futuro immediato, ma anche per quello più prossimo, visto che le concorrenti avanzano e non hanno intenzione di mollare nulla i nerazzurri. Per questo, Marotta e i dirigenti, sono impegnati già nella caccia ai prossimi parametri zero per la sessione 2025. E ci sono dei profili che potrebbero davvero interessare i nerazzurri.

Marotta tenta il colpo mai affondato: è la volta buona per Jonathan David?

Uno dei primi nomi che balza all’occhio e che andrà in scadenza nella prossima stagione è quello di Jonathan David. L’attaccante ha fatto molto bene con la maglia del Lille, ma su di lui nessuno mai ha davvero affondato il colpo. Anche all’Inter il giocatore piace molto, ma la dirigenza lo ha sempre considerato più adatto a fare la seconda punta in un attacco a due, piuttosto che il centravanti come fatto in Francia. Il prezzo fatto fino a questo momento dalla società francese, ha reso praticamente impraticabile la strada che porta a lui, per questo il tutto si è sempre concluso in un nulla di fatto. Che la prossima estate possa essere la sua estate? Chissà. Magari, a costo zero, in viale della Liberazione possono seriamente riconsiderare un suo sbarco a Milano.

Due nomi per il centrocampo del futuro: Kephren Thuram e Hojbjerg

Anche in mezzo, i nerazzurri, devono tenere conto di alcuni fattori. Già nelle passate stagioni, l’Arabia Saudita si era fatta avanti per Hakan Calhanoglu. Addio rispedito al mittente con il rinnovo e l’adeguamento dell’ingaggio. Ma con l’avvento di Oaktree, come ammesso da più parti, si potrebbe provare a ringiovanire un po’ la rosa, magari ottenendo qualche ottima plusvalenza per il bilancio e alleggerendo il monte ingaggi. Per questo non è da escludere in futuro la cessio12ne del turco, con magari l’inserimento di un giocatore già pronto come Hojbjerg, in scadenza con il Tottenham. Il danese sarebbe uno strappo alla regola di Oaktree di puntare sui giovani, visto che arriverebbe a zero. E, a proposito di giovani, non tramonta l’idea di riunire i fratelli Thuram, con Kephren che potrebbe andar via a zero l’anno prossimo e con i nerazzurri pronti a fare un tentativo.

Un vecchio pallino per la difesa

Un altro giocatore che fa molta gola in viale della Liberazione è Doekhi dell’Union Berlino. Il difensore olandese, due stagioni fa, è stato uno degli elementi di spicco della Bundesliga, contribuendo all’approdo in Champions League della squadra tedesca. L’anno scorso, un’annata storta per tutta la squadra, ha fatto vivere un campionato da brivido. Ma Marotta e Ausilio non hanno mai dubitato delle sue qualità. Ed è per questo che, con il contratto in scadenza nel 2025, il suo ingaggio potrebbe far gol a tanti, soprattutto all’Inter. La stessa Inter che lo aveva cercato per il post-Skriniar, prima di acquistare Pavard.