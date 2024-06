Sorpasso su Bento: ecco chi è adesso il preferito

Uno degli obiettivi di mercato della società nerazzurra è sicuramente quello del portiere. Yann Sommer, nella passata stagione, è stato molto più che una sicurezza e, anche nella prossima stagione, sarà il titolare indiscusso della porta interista. Ma la dirigenza sta pensando anche al futuro, trovando un portiere più giovane, ma già pronto a calcare certi palcoscenici, magari passando un anno sotto la “protezione” del portiere svizzero, per poi prenderne il posto tra due anni. E a tal proposito, il profilo di Josep Martinez sembra aver superato quello di Bento. Il Genoa ha già fatto sapere la propria valutazione, ma attenzione anche tre contropartite tecniche.

Josep Martinez sorpassa Bento: il Genoa spara alto

Dunque, la strada che porta a Bento sembra essere molto complicata. Il portiere brasiliano viene valutato circa 20 milioni di euro dall’Athletico Paranaense e la concorrenza della Premier League, con il Chelsea in testa, rischia seriamente di tagliare fuori i nerazzurri. Per questo, si vagliano alternative di livello, come Josep Martinez. Il portiere spagnolo ha fatto una grande stagione con la maglia del Genoa ed i nerazzurri sono molto interessati al suo profilo. La valutazione, anche per lui, è di circa 20 milioni di euro, ma in questo caso, l’esigenza del Grifone di cedere per finanziare il mercato e i buoni rapporti tra le parti, potrebbero davvero sbloccare l’affare. Non solo una formula che possa andare bene alle parti, ma anche la possibilità di inserire qualche giovane molto gradito al Genoa.

Tre giovani pronti a percorrere la strada da Milano a Genova: i rossoblù scelgono con attenzione

La possibilità di inserire qualche contropartita non manca. I tanti giovani che sono stati mandati a farsi le ossa in prestito, hanno dato sicuramente segnali positivi ed è per questo che il Genoa osserva con molta attenzione. Il primo profilo che piace molto è quello di Mattia Zanotti. Il terzino destro classe 2003, è uno dei leader dell’Under 21 e nella passata stagione si è messo in mostra giocando da titolare nel San Gallo. Di lui si parla anche come di una possibile contropartita per l’affare Gudmunsson.

Pista Martin Satriano

In secondo luogo, attenzione alla pista Martin Satriano. Il giovane uruguayano, ha avuto un annata fatta di alti e bassi con la maglia del Brest. Tante buone prestazioni, ma poca presenza in zona gol. Sicuramente, ha contribuito alla storica qualificazione in Champions League del club francese. Infine, come ultimo profilo, attenzione a Francesco Pio Esposito. Nella passata stagione è stato l’attaccante titolare dello Spezia, anche se ha segnato solo due gol. Ma bisogna considerare anche che, per età, avrebbe dovuto giocare l’ultimo anno in Primavera. L’Inter punta molto su di lui e, in caso di cessione, potrebbe inserire una recompra.