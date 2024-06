Gudmunsson il preferito, poi gli italiani. Marotta fiuta il colpo

Gudmunsson resta l’obiettivo principale per l’attacco dell’Inter della prossima stagione. L’attaccante del Genoa, infatti, è la richiesta di mercato esplicita di Simone Inzaghi per completare il reparto nerazzurro che, nella prossima stagione, vedrà la squadra doversi destreggiare tra tanti impegni. Ovviamente, ci l’operazione resta complicata per la richiesta elevata del Genoa che valuta il ragazzo 30 milioni di euro circa. Oltre a questo, ci vorrà la partenza di Arnautovic. Ma dopo Taremi, l’Inter è intenzionata a fare un altro colpo e se non sarà Gudmunsson, Marotta cerca tra le alternative tra sogni e giocatori più abbordabili.

Gudmunsson in prima fila, ma occhio a Raspadori. L’italiano è un pallino di Marotta

Se Gudmunsson è il profilo perfetto per i nerazzurri, bisogna fare attenzione anche alla situazione di Giacomo Raspadori del Napoli. Il ragazzo è un pallino di Marotta che già in passato ha provato ad avvicinarlo. In questo momento, il classe 2000, potrebbe lasciare gli azzurri. L’eventuale arrivo di un attaccante titolare e l’ulteriore presenza di Simeone, ridurrebbero lo spazio per lui, specie visto che Conte vorrebbe giocare con il 3-4-3. L’Inter tiene gli occhi vigili, sperando, eventualmente, di poter cogliere l’occasione. Non sarà facile trattare con il Napoli, specie dopo aver strappato Zielinski a parametro zero. Oltre a questo, anche la Juventus potrebbe essere una pretendente per l’ex Sassuolo.

Gudmunsson e Raspadori comandano la lista, ma la certezza è un vecchio fedelissimo di Inzaghi

Gudmunsson e Raspadori rappresentano le due alternative preferite per l’attacco interista, ma non bisogna dimenticare un vecchio pallino di Inzaghi. Infatti, Ciro Immobile potrebbe essere l’usato sicuro per rinforzare il reparto. Ovviamente, l’età avanzata potrebbe essere considerata come un fattore contrario alla nuova politica di Oaktree. Ma il rendimento avuto nel 3-5-2, la sua voglia di riscatto dopo una stagione deludente, la conoscenza di Inzaghi che lo conosce a menadito, potrebbero rendere questa scelta come quella giusta per il ruolo di quarta punta. E magari spostare l’investimento più corposo nella prossima stagione.

Tante idee e tante suggestioni. Quel che sembra certo è che i nerazzurri si muoveranno per aggiungere una nuova pedina al proprio attacco. La partenza o meno di Arnautovic sarà decisiva per quanto riguarda la possibilità di un investimento importante o l’aggiunta di un giovane da far crescere e che possa fare da quinta punta. Ma Marotta e Ausilio sono al lavoro e non resta che attendere novità.