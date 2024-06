Josep Martinez sempre più vicino all’Inter: la formula e le cifre

Inter ad un passo da Josep Martinez, estremo difensore spagnolo, di proprietà del Genoa, classe 1998. Il ventiseienne portiere dei Grifoni starebbe per dire si al club nerazzurro, nell’ambito di una trattativa da complessivi 15 milioni di euro.

Josep Martinez Inter, formula e cifre dell’operazione

La richiesta di rossoblù è di 18 milioni di euro, cifra però ritenuta eccessiva da parte della dirigenza milanese, che da parte sua valuta il giocatore tra i 10 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi. Marotta ed Ausilio vorrebbero inoltre inserire delle contropartite per abbassare il cash dell’operazione. I nomi che circolano sono quelli del rientrante Oristanio (non riscattato dal Cagliari, ma sul quale continua ad esserci interessamento del club sardo) e dell’uruguayano Martin Satriano (nel mirino del Brest ma anche di diversi club spagnoli e tedeschi). Quello di Martinez non è però l’unico nome: nella lista di Ausilio ci sarebbero anche il portiere del Villarreal Filip Jorgensen, il brasiliano Bento e il numero uno dell’Udinese Okoye.

Caratteristiche tecniche del n. 1 del Genoa

Il ventiseienne portiere del Genoa è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, per trasferirsi nel 2017 al Las Palmas, dove inizialmente è stato aggregato alla seconda squadra. Esordiente tra i pro nel 2019, ha conquistato la maglia da titolare, attirando l’attenzione del prestigioso Lipsia, club da sempre all’avanguardia nella ricerca di talenti con grandi margini di crescita. Acquistato dai tedeschi per 2,5 milioni di euro, è rimasto in prestito al Las Palmas per approdare in Bundesliga solo l’anno successivo. Con la maglia del Lipsia Martinez non è però riuscito a dimostrare il proprio valore, collezionando solo 4 presenze in due stagioni. Per lui tanta panchina e una Coppa di Germania. L’avventura al Genoa ha inizio nell’estate del 2022, con un trasferimento da complessivi 2 milioni di euro. 32 presenze in B alla sua prima stagione, e 36 nell’ultimo campionato in Serie A con la maglia dei Grifoni.