Ausilio e Marotta puntano a 2 cessioni. I nomi in uscita

Ausilio e Marotta già da tempo stanno programmando il mercato nerazzurro. I due esperti dirigenti, come oramai consueto, dovranno fare di necessità virtù continuando a non spendere più di quanto incassato. Per questo vanno visti di buon occhio gli innesti a parametro zero di Medhi Taremi dal Porto e di Piotr Zielinski dal Napoli. Ma la squadra va ancora rinforzata con altri innesti. Per questo saranno fondamentali le cessioni. E in viale della Liberazione si punta a far uscire due giocatori.

Ausilio e Marotta cercano l’uscita di Arnautovic, ma la volontà del giocatore è un ostacolo

Ausilio, nella recente intervista fatta con Fabrizio Biasin, ha ammesso come Arnautovic rientra nei piani della società. Di fatto, però, il voler provare ad acquistare Gudmunsson, rende lo spazio limitato per l’austriaco. L’ex Bologna, però, ha già mostrato di non voler andare via da Milano e lo ha dichiarato a gran voce sia in maniera privata che in maniera pubblica. Tra l’altro, i timidi interessi dalla Turchia e quelli dall’Arabia, non hanno scaldato il giocatore. La sua intenzione è quella di essere nerazzurro per l’ultimo anno di contratto. Da parte della dirigenza, servirà tutto il lavoro di diplomazia per provare ad ottenere l’uscita del giocatore. Anche se, ovviamente, vedendo la base di partenza, non sarà un compito facile.

Ausilio dà l’ultimatum a Dumfries: rinnovo o cessione. Ma, ad oggi, l’olandese ha altre idee

Ausilio, di recente, ha anche ammesso che Dumfries vuole restare in nerazzurro e che, a breve, ci sarà un incontro per il rinnovo. Di fatto, però, la fumata bianca sperata non c’è stata. L’olandese è partito da una base di 5 milioni oltre ai bonus per rinnovare. La dirigenza non è disposta a concedere quella cifra. Successivamente, non avendo offerte confacenti alle sue ambizioni, Dumfries ha fatto un passo indietro. Ma non abbastanza da rinnovare. L’Inter spera nell’Europeo per provare a mettere in mostra il giocatore in vista di una cessione. Ma senza una squadra che possa piacere al giocatore, il rischio di andare a scadenza risulterà essere molto alto. Ma di più si capirà nelle prossime settimane.