Dumfries a sorpresa: si va verso il rinnovo? Ecco cosa filtra

Dumfries potrebbe rinnovare con l’Inter. E’ questa la novità importante di queste ore, in una trattativa che sembrava essere definitivamente naufragata e che, invece, ha ancora possibilità di concludersi positivamente. Un giocatore che piace ad Inzaghi e che, specie nel primo anno della gestione del tecnico nerazzurro, ha fatto vedere grandi cose grazie alle sue caratteristiche. Nei prossimi giorni si capirà di più sul suo futuro. Ma oltre ai rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro, potrebbe concretizzarsi davvero anche quello dell’olandese.

Dumfries si guarda intorno: i motivi del dietrofront

Dumfries, come oramai si sa, avrebbe voluto un ingaggio con una base di 5 milioni di euro a stagione più i bonus. Una cifra a cui il club nerazzurro non sarebbe e non vuole arrivare. L’Inter, dal canto suo, vuole riconoscere un adeguamento al ragazzo, ma che non si spinga oltre i 4 milioni. Questa forbice ampia aveva fatto pensare alla possibilità di una cessione, visto il mancato accordo. Ma a parte un timido sondaggio del Manchester United e l’unico interesse concreto dell’Aston Villa, che non scalda il giocatore, non c’è stato molto altro. Da qui, il dietrofront dell’olandese disposto a trattare il suo contratto. Le parole di Ausilio qualche tempo fa hanno fatto pensare alla possibilità di un incontro tra volontà. Ma questo lo si scoprirà nei prossimi giorni.

Dumfries ora vuole rimanere: imminente l’incontro con gli agenti

Dumfries, adesso, ha intenzione di rimanere in nerazzurro. In mancanza di alternative valide, non solo sul piano economico, ma anche su quello dell’ambizione a poter vincere il trofeo, il giocatore si è trovato a dover rivedere la sua posizione. Secondo quanto ha riportato Tuttosport, a breve ci sarà un incontro con gli agenti e la società ha fatto filtrare sensazioni positive sul buon esito dello stesso. Non resta che attendere e capire se davvero Dumfries rinnoverà e rimarrà nerazzurro. Sarebbe un altro bel segnale di continuità nei confronti di un gruppo che ha fatto bene, ma che soprattutto ha vinto tanto.