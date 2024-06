Marotta si cautela: se parte Dumfries, all-in su un giovane talento

Marotta è a caccia dei profili migliori per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il neo-presidente e CEO Sport della squadra nerazzurra ha le idee chiare su come agire, ma sa anche che dovrà stare attento alle occasioni che si presenteranno. Una di queste, potrebbe capitare nel caso in cui Dumfries non rinnovasse il contratto e venisse ceduto. In questo frangente, l’esperto dirigente ha già in mente il nome di un giovane talento che potrebbe fare al caso della rosa di Simone Inzaghi.

Marotta ha le idee chiare: parte Dumfries? Occhi su Dedic del Salisburgo

Marotta, quindi, non vuole farsi cogliere impreparato e sta iniziando a sfogliare la margherita dei profili più adatti. Una delle grane di questi mesi, per quanto riguarda i giocatori in trattativa per il rinnovo del contratto, riguarda Denzel Dumfries. L’esterno olandese, nonostante il maggiore ottimismo sulla trattativa, non ha ancora prolungato il suo rapporto con la squadra nerazzurra. Ragion per cui, ogni giorno che passa, si avvicina di più l’ipotesi di una cessione. L’Inter chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Il nome preferito, in questo caso, è quello del classe 2002, Dedic del Salisburgo. Un giocatore che i nerazzurri hanno visto di presenza in Champions League e di cui sono rimasti piacevolmente colpiti.

Marotta vuole capire la fattibilità dell’affare: ecco quanto chiede il Salisburgo

Marotta, prima di fiondarsi in maniera decisa sul ragazzo, vuole capire per bene la fattibilità dell’affare. Per questo, il dirigente, sta valutando quali possibilità di investimento eventuale ci possano essere per Dedic. Il Salisburgo, per separarsi dal proprio giocatore, chiede una cifra di circa 20 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere abbordabile con la cessione dello stesso Dumfries. Ma prima di ogni tipo di considerazione, bisognerà attendere. La trattativa tra l’Inter e Dumfries non è ancora terminata. Per questo nelle prossime settimane si capirà di più se l’Inter cercherà un altro profilo o se l’olandese continuerà a Milano.