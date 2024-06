Esposito jr riscattato dallo Spezia. Inter: controriscatto o incasso?

Esposito è stato riscattato dallo Spezia. Il più giovane della famiglia, Francesco Pio, dopo una stagione il Liguria con la maglia delle aquile, è stato riscattato dalla società. Una stagione che ha visto grandi prestazioni del centravanti classe 2005, ma pochi gol (solamente tre in tutta la stagione giocata da titolare). L’Inter, dal canto suo, adesso dovrò prendere una decisione: esercitare il controriscatto e riportarlo alla base oppure incassare la cifra del riscatto dello Spezia?

Esposito jr riscattato dallo Spezia: i nerazzurri valutano il da farsi

Esposito, dunque, ad oggi, rimarrà un giocatore dello Spezia. L’Inter ha qualche giorno per riflettere bene su cosa fare. Infatti, in viale della Liberazione, considerano il giovane Francesco Pio un prospetto davvero molto interessante che potrà diventare un giocatore importante, così come dimostrato nel settore giovanile. Per questo, oggi, l’ipotesi più probabile sembra quella dell’esercizio del controriscatto. Nel caso in cui davvero si propenda per questa ultima soluzione, però, il giocatore non rimarrebbe a Milano per molto. Dopo l’acquisto di Taremi e, soprattutto, senza la partenza di Arnautovic, lo spazio sarebbe davvero poco per chiunque. Nella sede del club nerazzurro è già arrivata qualche proposta per il ragazzo. E in attesa di ogni valutazione, l’Inter potrebbe sfruttare la cosa a suo vantaggio.

Esposito utilizzato come parziale contropartita? L’Inter considera in quale operazione inserirlo. Ma occhio ad altre vie

Esposito, nel caso di esercizio del controriscatto, tornerà a vestire la maglia nerazzurra. Ma la sua permanenza a Milano potrebbe durare poco. Infatti, i nerazzurri, è vero che lo considerano un grande talento. Ma è altrettanto vero che non lo considerano ancora pronto a vestire la maglia dell’Inter. Ed ecco allora che il ragazzo potrà essere inserito come contropartita in qualche operazione per qualche giocatore che interessa. Si era parlato di un interesse del Torino, che lo avrebbe voluto nell’operazione Buongiorno. Ma il difensore granata sembra aver imboccato la strada verso Napoli. Per questo rimane viva la pista Genoa, sia nell’operazione Josep Martinez, sia nell’operazione Gudmunsson. Ma occhio alla terza via: infatti, ci sono squadre come il Bologna che guardano attentamente la situazione. L’Inter, inoltre, vorrebbe inserire una sorta di controllo sul giocatore, in modo da poterlo valutare ed, eventualmente, riprenderlo tra le proprie fila.