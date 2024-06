Frattesi sempre incisivo: Inzaghi gli ritaglia il ruolo ad hoc

Frattesi cresce e lo fa bene. Dopo la prima stagione in nerazzurro, Simone Inzaghi si gode il suo centrocampista, che fa gola a tanti, ma il suo futuro è senza dubbio nerazzurro. Nella prossima stagione, il centrocampista della Nazionale italiana, avrà un ruolo ancora più importante rispetto alla scorsa. E questo lo stesso Inzaghi lo sa, tanto che, in vista del ritiro estivo, ha ben in mente quale ruolo ritagliare alla sua mezz’ala, che potrà essere molto più efficace.

Frattesi centrocampista da tanti gol: ecco come Inzaghi vuole sfruttarlo

Frattesi, nella passata stagione, si è distinto per un’ottima presenza in zona gol. Anche se non è stato un titolare fisso della formazione nerazzurra, il centrocampista romano spesso è volentieri è risultato decisivo in zona gol. Per questo Inzaghi lo ritiene un elemento fondamentale. Tra i centrocampisti nerazzurri, senza contare l’arrivo del nuovo acquisto, Zielinski, è l’unico che ha dato un apporto importante in termini di reti segnate. Per questo, nella prossima stagione, il tecnico nerazzurro ha intenzione di lasciargli maggiore libertà in fase offensiva, visto che sulla parte destra, come braccetto, c’è Pavard meno propenso ad offendere rispetto a Bastoni. In tal modo, le sue qualità potrebbe essere sfruttate in maniera ancora migliore.

Uomo decisivo quando conta: il centrocampista nerazzurro è diventato irrinunciabile

Frattesi, l’anno scorso, spesso e volentieri, ha deciso anche partite che sembravano essersi bloccate. E questa è una qualità molto importante per una squadra come l’Inter. I nerazzurri, per attitudine a tenere il pallone, incontrano di frequente squadre molto chiuse. Per questo il dinamismo dell’ex Sassuolo, la sua capacità di corsa e di inserimento, possono essere molto utili per sbloccare partite rognose sotto l’aspetto tattico. Così è stato contro il Verona e così è stato anche contro l’Udinese. Tre punti rivelatisi importantissimi nella marcia trionfale e incontrastata verso la seconda stella.