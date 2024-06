Gudmunsson-Inter, è fatta? Un agente svela tutto sulla trattativa

Gudmunsson, ed oramai non è una novità, è uno dei giocatori più ricercati sul mercato e l’obiettivo principale per i nerazzurri. Un ragazzo che, nella passata stagione, con la maglia del Genoa, ha fatto vedere grandi cose ed è pronto a fare il grande salto e a misurarsi con una big. L’Inter, come detto, vorrebbe portarlo a Milano, ma deve prima liberare spazio in attacco, sperando in un’uscita di Arnautovic, ma anche economicamente, sfruttando le cessioni dei giovani. Intanto, un agente, svela tutto sulla trattativa per l’islandese.

Gudmunsson primo nome per l’attacco: il ds del Genoa frena sull’islandese

Gudmunsson, come detto, è l’obiettivo principale per l’attacco nerazzurro. L’attaccante islandese sarebbe un elemento di grande spessore su cui Inzaghi potrà lavorare ulteriormente e che potrebbe aggiungersi ad un reparto che prevede già la presenza di giocatori come Lautaro, Thuram e Taremi. Ma va trovata la quadra con il Genoa e ancora non siamo in questa fase della trattativa. Addirittura, ieri sera, a Sky Sport, nella trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, il ds dei liguri ha frenato ogni tipo di uscita del ragazzo. Ottolini ha rimarcato come Gudmunsson sia incedibile e come nessuno abbia bussato alla porta del Genoa per portarlo via. Ma le cose stanno esattamente in questo modo?

Gudmunsson-Inter, affare che si farà? Un agente rivela tutto sulla trattativa per portare l’islandese a Milano

Gudmunsson al centro dei pensieri interisti. E’ lui il giocatore principale su cui la dirigenza ha intenzione di investire per questa estate. E proprio ieri, a smentire le parole del ds genoano, sono arrivate le parole di un agente proprio di un ex calciatore del Genoa, ovvero Dragusin, oggi in forza al Tottenham. Florin Manea, ai microfoni di Tv Play, ha parlato così dello stato della trattativa: “Sono stato con Valerio Giuffrida, procuratore di Gudmunsson. Penso che si troverà una soluzione. Il Napoli non è interessato. Difficile che vada in Premier League. Io penso che andrà all’Inter, tranne se arriverà che si presenterà con tanti soldi”. Insomma, dichiarazioni che sicuramente vanno prese con le pinze, ma che testimoniano come il gradimento del ragazzo sia per la destinazione interista. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà. Ma Gudmunsson-Inter è una traccia da tenere ben accesa.