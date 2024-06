Pavard si è preso l’Inter: una marcia in più, per coronare il sogno

Pavard, dal suo arrivo in nerazzurro, è diventato un idolo incontrastato del tifo interista. Un giocatore che, sia dentro che fuori dal campo, ha mostrato un grande attaccamento alla maglia e alla causa. E tutto questo è stato ricompensato con la vittoria dello scudetto e della Supercoppa Italiana, sui primi trofei da quando è a Milano. Adesso, dopo un primo anno positivo, Inzaghi e i tifosi si aspettano un ulteriore salto per vincere ancora e migliorare sempre di più.

Pavard idolo nerazzurro: il bilancio del primo anno è positivo anche fuori dal campo

Pavard è stato sicuramente uno dei segreti per la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella. Un giocatore inseguito da tanto tempo e che ha portato ulteriore mentalità vincente, esperienza internazionale e carisma. E tutte queste qualità e caratteristiche sono state trasposte in campo. Un difensore quasi vecchio stampo, sempre a testa alta e sempre pulito e preciso negli interventi. La prima stagione ha mostrato tutto questo in un sistema di gioco che, da terzo di difesa, lo fa sentire decisamente a proprio agio. A tratti, Pavard, è sembra essere quasi onnipotente, in campo, e l’esempio è quello della partita decisiva per la corsa scudetto vinta contro la Juventus. In quel frangente, il francese, è stato totale: decisivo in difesa con i suoi interventi, ma anche in attacco, dove ha propiziato il gol.

Pavard si è inserito perfettamente nel gruppo: adesso si attende la prima gioia personale, sognando l’Europa

Pavard, nel corso della trattativa, ha sempre mostrato una volontà: solo Inter. Per questo anche nel gruppo nerazzurro si è riuscito ad inserire alla perfezione. Il difensore della nazionale francese attende il primo gol con la maglia nerazzurra che non è ancora arrivato. Sarebbe il coronamento di una storia bellissima che è partita subito molto forte. Ma i tifosi chiedono a lui ed alla sua esperienza qualcosa in più. Infatti, il sogno, è quello di ripetere la vittoria della Champions League come nel 2010. La finale contro il Manchester City ha ingolosito il tifo interista, anche se, vedendo le corazzate partecipanti, non sarà per nulla facile portare a casa il trofeo.