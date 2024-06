Arnautovic al bivio: lui vuole restare, ma davanti ha le porte chiuse

Arnautovic è uno dei giocatore più discussi del momento. L’attaccante austriaco, infatti, non viene da una buona stagione con la maglia nerazzurra. Vero, il ragazzo ha avuto tanti infortuni. Ma è altrettanto vero che le prestazioni non sono state affatto all’altezza delle aspettative del prezzo pagato per lui dalla società nerazzurra. Ecco perchè, Marotta e Ausilio, si stanno guardando intorno per provare a prelevare un altro attaccante. Anche se, per farlo, è necessario che proprio l’austriaco vada via. E lui, ad oggi, non ha intenzione di farlo.

Arnautovic vuole restare a Milano: ma la sua scelta ha una conseguenza per il giocatore

Arnautovic è deciso a rimanere a Milano. Anche nelle recenti interviste l’austriaco ha dimostrato di non voler rinunciare a rimanere all’Inter con cui ha ancora un anno di contratto. Ma, come lui stesso ha affermato, si aspetta di avere più spazio rispetto alla scorsa stagione. E proprio qui sta il punto della questione. Come si sa, nella squadra nerazzurra, Lautaro e Thuram sono gli elementi intoccabili in attacco. Con l’acquisto di Taremi, ecco che il livello qualitativo si è alzato e l’iraniano si candida ad essere lo sparring partner dei due titolari. Per Arnautovic, lo spazio sarebbe ancora più esiguo rispetto all’anno scorso. Specie nel caso in cui si dovesse decidere di fare un investimento giovane come quinta punta. Essendoci già due prime punte, ecco che Arnautovic potrebbe vedere non realizzato il suo proposito di giocare di più. Anzi.

Arnautovic ha qualche interessamento: alcune sirene per l’austriaco sia dall’Italia che dall’estero

Arnautovic, dunque, non verrà mandato via a forza, ma gli verrà illustrata la situazione. Poi starà a lui decidere il da farsi. Su di lui, alcune società si sono mosse sia in Italia che all’estero. La Fiorentina, per esempio, che nello scorso campionato ha avuto difficoltà ad avere una prima punta capace di segnare gol, starebbe pensando all’ex Bologna. All’estero, invece, ci sarebbe qualche interesse dall’Arabia Saudita. Nulla di tutto ciò, per ora, scalda il giocatore che vuole giocarsi le sue carte. Nelle prossime settimane si capirà di più. Sicuramente, i nerazzurri, preferirebbero un addio di Arnautovic. Ma la situazione è in stallo e si dovrà attendere.