Bisseck talento da plasmare. E c’è anche l’ipotesi nuovo ruolo

Bisseck è stato di certo un acquisto tanto inaspettato, quanto sorprendente. La scorsa estate, i nerazzurri, hanno pagato 7 milioni all‘Aarhus da corrispondere in tre rate. Inizialmente, il suo arrivo era stato visto con un po’ di diffidenza e di curiosità, soprattutto perchè l’Inter aveva dovuto dire addio ad un giocatore importante come Skriniar. Poi, il campo, ha mostrato un ragazzo dalle qualità interessantissime e pronto a sbocciare in maniera definitiva.

Bisseck è pronto a fare un passo in più: la sua maturazione passa dal minutaggio. Per Inzaghi è incedibile

Bisseck si è integrato perfettamente prima nel gruppo nerazzurro e poi anche nel nostro calcio. Dopo un primo tempo non giocato benissimo (come da tutta la squadra), contro il Benfica in Champions League. Al ragazzo è stato dato il tempo di potersi rimettere in carreggiata e di imparare. Così, con l’infortunio di Pavard, è stato lui a prendere il posto del francese come braccetto destro della difesa a tre. Inzaghi lo ha lanciato nella partita contro la Lazio e da lì, il tedesco, ha sempre più aumentato i giri del motore, fino a diventare, praticamente, un titolare aggiunto per i nerazzurri. Adesso, però, il ragazzo vuole fare un passo in più.

Bisseck chiede più spazio: dalle parole recenti, all’ipotesi nuovo ruolo

Bisseck, in una recente intervista, ha chiesto più spazio ad Inzaghi. Il tecnico punta molto su di lui e lo ritiene incedibile. E per la prossima stagione, si sta anche pensando ad un ruolo leggermente diverso per lui. L’anno scorso è stato impiegato esclusivamente come braccetto di destra nella difesa a tre. L’anno prossimo, vista l’età avanzata di Acerbi e De Vrij e visto che l’Inter sta pensando di inserire un elemento giovane nel ruolo di centrale, ecco che quella posizione potrebbe ricoprirla lui. Rispetto agli altri braccetti, Bisseck è quello con le capacità tecniche e fisiche per poter interpretare al meglio quel ruolo. Bisognerà lavorarci un po’ per abituarlo alle distanze e ai compiti. Ma Inzaghi conta di poter fare questo esperimento.