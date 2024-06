Dimarco si è preso l’Inter: c’è anche l’investitura della società

Dimarco è sicuramente uno dei giocatori più importanti della rosa di Simone Inzaghi. Il canterano nerazzurro, già da due stagione, ha mostrato dei miglioramenti incredibili sotto la gestione del tecnico piacentino e non ha intenzioni di fermarsi. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e questo ha fatto sì che si sia guadagnato l’investitura di uno dei migliori interpreti del suo ruolo in tutta Europa. Per questo, Inzaghi se lo coccola e la società gli ha dato un’investitura importante per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Dimarco nerazzurro dentro: Juric e Inzaghi gli hanno cambiato la carriera, lui vuole continuare a crescere

Dimarco non vuole fermarsi e anche nella passata stagione ha dimostrato di volersi tenere stretta la sua Inter. Un giocatore nato e cresciuto nel vivaio nerazzurro e che, dopo aver fatto tanta gavetta, è rientrato alla base convincendo tutti. Ma tanto del rendimento di Dimarco lo si deve a Ivan Juric. L’allenatore croato, durante il suo periodo al Verona, ha plasmato il ragazzo, vedendo qualcosa che gli altri non avevano ancora visto. Esterno in un centrocampo a quattro o, addirittura, terzo di difesa, Dimarco ha svoltato completamente la propria carriera. Da quel momento, con il ritorno all’Inter, Inzaghi ha sfruttato al meglio il lavoro di Juric e ne ha fatto uno dei pilastri della squadra che ha vinto la seconda stella e il ventesimo scudetto.

Dimarco leader della squadra: c’è anche l’investitura da parte di dirigenti, società e allenatore

Dimarco, quindi, si è preso definitivamente l’Inter. E non mancano nemmeno gli attestati di stima esterni da più parti all’interno del club. Inzaghi non smette mai di sottolineare come il numero 32 nerazzurro sia un motivo di orgoglio visto che si tratta di un elemento proveniente dal settore giovanile. E anche la società e i dirigenti ne hanno fatto un modello per tutti i giovani che stanno crescendo all’interno del vivaio nerazzurro. Dimarco è diventato non solo un emblema tecnico, che trasforma l’impossibile in possibile – si veda il gol segnato contro il Frosinone -, ma anche un punto di riferimento per tutti quei giovani che vogliono giocare nella loro squadra del cuore. E per la nuova proprietà, questo fattore, non può che rappresentare un elemento di forza.