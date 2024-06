Lautaro, sempre più Inter! Il capitano ha un sogno e un obiettivo

Lautaro è sempre più leader della squadra nerazzurra. Il rinnovo di contratto imminente, come ammesso dalla stessa società e dal suo agente, lo renderà il giocatore più pagato della rosa. Ma non solo, il suo rendimento in campo è aumentato esponenzialmente, tanto da essere stato l’MVP dello scorso campionato di Serie A. Il Toro di Bahia Blanca, adesso non vuole fermarsi. E nella sua testa c’è un sogno da realizzare con la squadra, ma anche un obiettivo personale da raggiungere.

Lautaro e l’Inter ancora insieme: il rinnovo ne farà l’uomo immagine della squadra nerazzurra

Lautaro, come detto, ha trovato l’accordo con la società per rinnovare il proprio contratto. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere una durata fino al 30 giugno del 2029, con un ingaggio che dovrebbe essere di 9 milioni di euro più uno di bonus. Durata e cifre importanti, per un giocatore che, inevitabilmente, ha legato il suo nome al nerazzurro. Il Toro, quindi, sarà l’uomo immagine del club di viale della Liberazione e, a meno di offerte fuori di testa provenienti dall’estero, il suo legame con l’Inter potrebbe essere a vita. In questi anni, anche in momenti meno felici, Lautaro si è sempre mostrato molto legato a tutto il mondo nerazzurro. I tifosi lo amano e nella città di Milano si sente parecchio a suo agio. Oltre a questo, ogni compagno lo ha elevato come punto di riferimento ed anche lo staff tecnico sa che può contare su di lui per valorizzare qualunque compagno di reparto. Ma l’argentino non ha intenzione di fermarsi ed ha messo nel mirino un sogno di squadra ed un obiettivo personale.

Lautaro, la voglia di vincere non è finita: il sogno europeo passa per i suoi gol

Lautaro ha un obiettivo: vincere. Nella prossima stagione, sarà ovviamente complicatissimo riconfermarsi in campionato. Milan, Juventus e Napoli si stanno muovendo molto e stanno cercando di accorciare il gap creatosi la scorsa stagione. Dunque, come si dice in questi casi, testa bassa e pedalare. Ma il vero sogno di Lautaro è quello di poter ambire a vincere nuovamente la Champions League. Dopo la finale con il Manchester City e la beffa rigori contro l’Atletico, il nerazzurro punta con decisione all’Europa. Ma questo traguardo, passa inevitabilmente anche dai suoi gol. E fino ad ora, nelle competizioni europee ha fatto meno rispetto a quanto ci si possa aspettare. Servirà migliorare questo aspetto, per provare a regalare ulteriori gioie ai tifosi nerazzurri.