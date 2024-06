Leoni, l’Inter pressa: la Samp spara alto, Marotta ha un piano

Leoni è uno dei giocatori che, nelle ultime ore, è sempre più chiacchierato in orbita Inter. Il difensore della Sampdoria, nella scorsa stagione, ha collezionato ben 12 presenze, mettendo a segno anche un gol. Queste prestazioni gli hanno permesso di mettersi in evidenza con la maglia blucerchiata e di attirare le attenzioni di parecchi club. L’Inter è sicuramente tra questi e ci sarebbe già una prima richiesta da parte della società genovese. Non solo, Marotta, che lo stima molto, avrebbe già in mente un progetto di crescita per lui.

Sky Sport: Leoni piace molto all’Inter: la Sampdoria fissa il prezzo

Stando alle ultime notizie raccolte da Sky Sport, Leoni piace tantissimo all’Inter. Il difensore della Sampdoria sarebbe un investimento per il futuro sicuramente molto gradito ad Oaktree che, tra le proprie linee guida, ha quella di puntare molto su profili giovani che possano affermarsi. Per questo gli occhi dei nerazzurri sono fissi su di lui. La Sampdoria, questa estate, dopo le belle prestazioni della scorsa stagione, lo ha riscattato per una cifra di 1,5 milioni di euro dal Padova che lo aveva ceduto in prestito. I blucerchiati per lui hanno richiesto una cifra di circa 6-7 milioni di euro. Cifra che l’Inter vuole abbassare e su cui sta riflettendo, perchè per un talento come Leoni vale la pena poter investire per quanto dimostrato.

Leoni-Inter, Marotta ha in mente il progetto di crescita per lui. Ma occhio alla concorrenza di un’italiana

Leoni all’Inter è sicuramente una pista da tenere d’occhio. Beppe Marotta, presidente e CEO Sport del club nerazzurro, ha intenzione di puntare su di lui come innesto giovane per la difesa. E le intenzioni sono chiare: riuscire a cucire addosso al ragazzo un progetto di crescita che possa permettergli, poi, di giocarsi le sue carte in maglia nerazzurra. Per questo Leoni sarebbe acquistato dall’Inter, ma lasciato in prestito per una stagione alla Sampdoria in un ambiente che conosce e in cui ha dimostrato di poter dire la sua alla grande. Una volta terminato il prestito, il ragazzo tornerebbe a Milano e, a quel punto, si capirà il da farsi. Se il classe 2006 sarà considerato pronto, allora potrà fare parte della rosa di Inzaghi. Altrimenti, sarà ancora girato in prestito in Serie A per poter prendere confidenza con la massima serie. Occhio, però, per i nerazzurri non sono gli unici interessati. Dall’Italia, infatti, anche la Juventus sta monitorando la situazione ed è molto attenta sul ragazzo.