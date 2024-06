Carlos Augusto titolare aggiunto: Inzaghi gli cuce un nuovo ruolo

Carlos Augusto è stata una delle piacevoli sorprese della passata stagione nerazzurra. Un giocatore che è arrivato a Milano in punta di piedi, ma che si è subito ambientato con il resto della squadra. Non solo, ma quando è entrato in campo, il suo rendimento è stato sempre di altissimo livello, con prestazioni sempre molto positive. Inzaghi lo apprezza tantissimo e lo considera come uno dei co-titolari della squadra. Addirittura, in vista della prossima stagione, il brasiliano potrebbe cambiare definitivamente ruolo.

Carlos Augusto punto fermo dell’Inter: dal suo arrivo, Inzaghi stupito di una cosa

Carlos Augusto è diventato un punto fermo per la squadra nerazzurra. Anche all’interno del gruppo, il ragazzo, ha saputo integrarsi perfettamente. E mai scelta fu più azzeccata. L’estate scorsa, anche la Juventus era su di lui e avrebbe voluto investire la cifra richiesta dal Monza. Ma il giocatore ha scelto solo l’Inter e, alla fine, la sua volontà si è realizzata. Da quando ha messo piede all’interno della Pinetina, Inzaghi è rimasto stupito da come il cambio di dimensione non lo abbia scalfito. Un giocatore forte che, attraverso il lavoro e in silenzio, ha aspettato il proprio momento ed è sempre entrato in campo nel modo giusto e con l’atteggiamento giusto. Un segnale forte per tutto il gruppo.

Carlos Augusto vice-Dimarco? Inzaghi ha in mente un nuovo ruolo in pianta stabile per lui

Carlos Augusto, nella passata stagione, è stato preso per essere il vice-Dimarco. Ma con il passare del tempo Inzaghi lo ha impiegato anche in altre zone di campo. Grazie alla sua duttilità e alla sua intelligenza tattica, l’esterno brasiliano è riuscito a fare vedere grandi cose anche da braccetto sinistro di difesa. Un ruolo che era rimasto scoperto, visto che Bisseck è stato fatto traslocare direttamente sulla destra. Lui non si è scomposto e lo ha ricoperto alla grande, riuscendo anche a conquistarsi la convocazione nella nazionale brasiliana – anche se non parteciperà alla Coppa America. Insomma, con l’acquisto di Buchanan, quello potrebbe essere il nuovo ruolo di Carlos Augusto. Inzaghi è sicuro di poter contare ancora su di lui.