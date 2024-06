Di Canio attacca: “L’Inter non ha fuoriclasse. Calhanoglu? Non è…”

Di Canio spara a zero contro i big nerazzurri. L’opinionista di Sky Sport, proprio dagli studi dell’emittente, si è soffermato sulla squadra nerazzurra, andando ad analizzare la rosa dei giocatori di Simone Inzaghi in rapporto con il campionato italiano. E benchè in Italia, per Di Canio, il paragone è impari, quando si è trattato di fare paragoni con le rose delle big europee, l’ex Lazio si è lasciato andare ad un commento senza mezzi termini su quelli che sono considerati big nella rosa nerazzurra.

Di Canio affonda il colpo sui big nerazzurri: “Per me non sono campioni”

Di Canio, dunque, ha espresso il proprio parere sui nerazzurri. E, come detto, lo ha fatto senza mezzi termini. Di seguito, ecco quanto riportato dall’ex attaccante del West Ham: “Volete conoscere il mio pensiero? In Italia la squadra nerazzurra non ha rivali, almeno per adesso, ma secondo me non ha neanche un fuoriclasse. Ottimi giocatori, non fuoriclasse. Guardate il centravanti: dilaga in serie A, fatica in Champions e ai mondiali perde il posto davanti ad Alvarez, del City. Il turco è bravo ma non spacciamolo per Xavi o Iniesta per favore”. Insomma, Lautaro e compagni non trovano il favore di Di Canio, nonostante abbiano dimostrato di potersela giocare ad armi pari con le big d’Europa.

Di Canio e le sue considerazioni sui nerazzurri: la società e Inzaghi la pensano diversamente

Di Canio, ovviamente, ha diritto alle proprie opinioni e ci mancherebbe altro. D’altro canto, la società, fa le sue valutazioni e considerazioni sulla rosa. Soprattutto in questo periodo di mercato. E i dirigenti, in realtà, hanno dimostrato di voler puntare fortemente su questo gruppo di giocatori e uomini. Tanto che le trattative estive dei nerazzurri riguarderanno solamente delle ‘guarnizioni’ alla rosa già presente. Non solo, ma lo stesso Simone Inzaghi, nelle riunioni avute con la dirigenza, ha messo in chiaro che vuole continuare a lavorare con questo gruppo di giocatori che gli ha dato tanto, non solo con lo scudetto della passata stagione, ma anche con le coppe vinte negli anni passati.