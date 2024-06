Thuram, insidia clausola: la Premier guarda, lui ha le idee chiare

Thuram è stato il giocatore dello scudetto. Con il secondo gol firmato nel derby contro il Milan, l’attaccante francese ha permesso ai nerazzurri di raggiungere, nella stracittadina, non solo il ventesimo tricolore della propria storia, ma anche la conseguente seconda stella. Un acquisto che, nella passata stagione, è arrivato tra qualche diffidenza e che, invece, si è rivelata la più grande sorpresa del nostro campionato. Intanto, sul suo contratto, bisogna fare i conti con la clausola risolutoria e con la Premier che osserva.

Thuram, la clausola incombe nel contratto del francese: Premier e non solo guardinghe

Thuram resta un giocatore molto appetibile sul mercato. Specie dopo l’ultima stagione giocata, il francese potrebbe fare sicuramente gola a tanti. E sul suo contratto, al momento del suo arrivo in nerazzurro, è stata inserita una clausola risolutoria del valore di 95 milioni di euro. Una bella cifra sicuramente, che consentirebbe ai nerazzurri di fare una plusvalenza enorme. Alcune squadre di Premier League si erano mostrate interessate a poter pagare quella cifra, soprattutto il Manchester United. Ma la questione allenatore dei Red Devils aveva frenato un po’ tutto. Non solo, ma dopo la partenza di Mbappè, anche il Paris-Saint Germain ha pensato a lui. Il margine di manovra dei francesi, dopo la partenza del proprio asso, è molto grande sul mercato, visti i risparmi di ingaggio e bonus vari. Il tutto, però, va parametrato alla volontà dello stesso Thuram.

Thuram e la sua volontà sul futuro all’Inter: l’attaccante francese è stato molto chiaro

Thuram è un giocatore sicuramente molto appetito sul mercato. Ma il volere del ragazzo è stato chiaro. Vuole solo il nerazzurro. In una stagione in cui è riuscito ad esprimersi come mai nella sua carriera, Thuram si è anche inserito alla grande in un gruppo che è stato il segreto per le vittorie della Supercoppa e dello scudetto. Un gruppo che ha ancora tantissimo da dare e da cui non è facile separarsi. Anche Simone Inzaghi ha messo il proprio veto sulla cessione del figlio d’arte e di qualunque altro giocatore della rosa che ha portato alla splendida cavalcata della scorsa stagione. Insomma, il futuro di Thuram sembra chiaro. Lui vuole solo l’Inter. E l’Inter se lo tiene strettissimo. In un reparto che, nella prossima stagione vedrà, oltre a lui, anche Lautaro e Taremi.