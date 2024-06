Asllani entusiasma all’Europeo: adesso uno step per l’Inter

Asllani è uno dei protagonisti dell’Europeo. Il giovane centrocampista albanese, classe 2002, nelle prime due uscite con la maglia della sua nazionale, ha fatto vedere delle ottime cose, specie nella partita contro la Croazia. Un ragazzo che, davanti ad un centrocampo monstre come quello formato da Modric, Brozovic e Kovacic, non solo non ha tremato, ma si è addirittura imposto, meritandosi la palma di migliore in campo. L’Inter non può che guardare con entusiasmo il suo piccolo talentino. I nerazzurri, adesso, si aspettano uno step in più sulla sua crescita, per un giocatore che rappresenta appieno il modello Oaktree.

Asllani-Inter, un legame profondo: il centrocampista non solo un membro della rosa, ma anche tifoso

Asllani, dunque, entusiasma il club nerazzurro che se lo gode e spero di averlo in formato deluxe quando tornerà ad Appiano Gentile. Il legame che lega Asllani e l’Inter è parecchio profondo. Non solo un semplice centrocampista, ma anche un ragazzo che fin da quando era bambino è cresciuto tifando i nerazzurri. E questo è un particolare da non sottovalutare. Perchè anche quando il ragazzo è rimasto fuori per tanto tempo o è entrato solo per pochi minuti, non si è scoraggiata ed ha sempre cercato di migliorare per essere utile alla causa. Anche un big come Hakan Calhanoglu, lo ha preso sotto la sua ala per provare a farlo migliorare in tutti quegli aspetti in cui il ragazzo deve migliorare. Adesso, anche l’Inter, si aspetta uno step in più da lui.

Asllani vuole prendersi l’Inter: i nerazzurri puntano su di lui, ma adesso si aspettano una crescita importante

Asllani adesso vuole avere sempre più spazio all’Inter. Il centrocampista albanese è convinto di potersi giocare le sue carte in maglia nerazzurra e farà di tutto per giocare quanto più possibile. L’Inter punta tantissimo su di lui e lo considera il futuro del club. Ma adesso, la dirigenza, si aspetta risposte ancora maggiori rispetto a quelle date. Perchè nella prossima stagione, l’Inter, avrà tantissimi impegni anche per quanto riguarda le partite internazionali, visto il nuovo mondiale per club e la Champions League. E Asllani dovrà essere pronto a sfidare le squadre migliori al mondo, senza far sentire l’eventuale assenza di un giocatore come Calhanoglu.