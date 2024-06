Buchanan, l’apprendistato è finito: Inzaghi pronto a dargli spazio

Buchanan è stato l’acquisto del mercato invernale della scorsa stagione. L’esterno canadese, arrivato dal Club Brugge, è entrato in punta di piedi nello spogliatoio nerazzurro e, Inzaghi, ne ha centellinato l’impiego per farlo integrare al meglio sia con i compagni che con il nuovo campionato. Lui ha sempre dimostrato di fare bene ed è addirittura andato in gol contro il Frosinone, dopo una grande azione. Per la prossima stagione, Inzaghi ha le idee chiare ed ha un piano per lui.

Buchanan acquisto fortemente voluto da Inzaghi: il tecnico ha già in mente il ruolo per lui

Buchanan, dunque, nella prossima stagione avrà sempre più spazio con la maglia nerazzurra. Il periodo di adattamento al nuovo campionato è stato fatto e anche l’apprendimento dei dettami tattici di Inzaghi è molto migliorato. In ritiro, avrà l’opportunità di assorbire ancora di più e di poter migliorare vari aspetti. Intanto, Inzaghi, ha ben in mente il ruolo per lui. Il tecnico lo preferisce come esterno a sinistra. Questo non vuole dire che il ragazzo non possa essere impiegato anche a destra. Ma di sicuro, in partenza, giocherà sulla corsia mancina. Per molti, visto l’infortunio di Cuadrado, Buchanan era stato acquistato proprio per sostituire il colombiano sulla destra. Ma a parte per le caratteristiche, le similitudini con l’ex Juventus sono finite lì. Almeno per Inzaghi.

Buchanan e l’impiego: l’anno scorso centellinato, quest’anno avrà sicuramente più spazio

Buchanan è stato un acquisto fortemente voluto sia dalla dirigenza che da Inzaghi. Un giocatore seguito da tantissimo tempo e su cui c’era l’interesse anche del Manchester City. Nella passata stagione, il minutaggio, è stato sicuramente scarso. Ma quest’anno aumenterà sicuramente in maniera vertiginosa. I tanti impegni della squadra nerazzurra porteranno a puntare su di lui spesso e volentieri. Non solo, ma il canadese ha delle caratteristiche uniche, visto che è uno dei pochi della rosa nerazzurra capace a saltare l’uomo e a dribblare in velocità. Per questo, specie contro le tante difese chiuse che l’Inter incontrerà nel nostro campionato, sarà un’arma fondamentale per provare qualcosa di diverso.