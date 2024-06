Inzaghi, frenata rinnovo: ecco cosa serve per chiudere

Inzaghi, dopo la vittoria dello scudetto, ha indubbiamente acquistato nell’ambiente nerazzurro quella fiducia che, nelle due stagioni precedenti, era un po’ mancata. Un allenatore che ha capito qualche errore commesso e che lo ha sfruttato per crescere, portando a casa lo scudetto della seconda stella. Da qualche tempo si parla di rinnovo per lui. Marotta lo ha dato per fatto, ma ancora la fumata bianca non è arrivata e serviranno degli altri incontri per definire l’accordo a cui manca ancora qualcosina.

Inzaghi-Inter, la volontà del tecnico nerazzurro è chiara: lo dimostra un segnale dato

Inzaghi è in trattativa con il club nerazzurro per trovare la quadra sul rinnovo di contratto. Il tecnico interista, però, ha le idee abbastanza chiare e lo dimostrato sia in occasioni pubbliche che private. La sua volontà, infatti, è quella di rimanere a Milano il più a lungo possibile. Inzaghi è convinto che, con questo gruppo, c’è la possibilità di aprire un ciclo e di fare cose ottime anche in campo europeo. E il segno che il tecnico nerazzurro ha dato nel volere rimanere è chiaro: la programmazione sul mercato. Inzaghi, infatti, ha già definito quelle che sono le linee guida insieme alla società. E adesso spera che i dirigenti possano accontentarlo con quei due o tre profili che possano colmare le lacune della rosa.

Accordo non in discussione, ma bisogna trovare ancora la quadra: ecco cosa manca

Inzaghi ha manifestato la sua volontà di legarsi quanto più possibile all’Inter e l’accordo non è in discussione. Ma allora, cosa manca per definire tutto? Con il cambio di proprietà. per nuove politiche aziendali, l’accordo con il tecnico deve essere al massimo per un rinnovo annuale. Inzaghi avrebbe voluto almeno un biennale. Tullio Tinti, agente del tecnico, ha proposto una via di mezzo, ovvero un prolungamento annuale, ma con un ingaggio più alto. La società, invece, ha proposto un contratto di un anno, ma con opzione per il secondo. Bisognerà incontrarsi ancora per trovare la quadra su durata e sull’ingaggio. Ma la volontà delle parti è chiara. Inzaghi si aspetta di essere ancora nerazzurro a lungo.